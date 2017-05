ALBA: deputado Targino Machado critica Caso Lava Jato e o elevado nível de corrupção

Indignado com o elevado nível de corrupção desvelado no Caso Lava Jato, o deputado Targino Machado criticou — nesta quarta-feira (11/05/2017), em sessão da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) — a atuação do secretário estadual Jaques Wagner (PT/BA) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT/SP).

— Vivemos uma roubalheira geral. Tudo isso não é culpa só do PT, mas nos últimos 13 anos de domínio do PT, a descaração aumentou muito e diversos dirigentes partidários se atolaram em um mar de lama da corrupção. Nas delações de Emílio Odebrecht, vimos que Polo/Opaió era Jaques Wagner. Ele pediu a Odebrecht para entregar a propina mensalmente na casa de sua mamãe. Assim foi feito. O primeiro pacote com 500 mil reais foi entregue à mãe de Wagner, que quando viu o que era proibiu as outras entregas. Então o restante foi entregue ao sr. Carlos Daltro. Que vergonha! O Jaques Wagner, ou Opaió, usar a própria mamãe, uma senhora de 93 anos, para receber dinheiro fruto da sua atividade criminal. E aí, governador Rui Costa? Este Opaió vai continuar fazendo parte do seu governo só para ter direito a foro privilegiado? — Comentou Targino Machado.

— O grande problema do nosso país é o desvio dos recursos públicos dos serviços mais essenciais. Isso deixa todos nós com a sensação de falta de proteção pelo Estado. O povo não acredita mais na classe política, ou seja, não acredita mais naqueles que deveriam ser os guardiões da confiança dos brasileiros. O Brasil hospeda o PT com sua quadrilha. O PT protagonizou a vagabundagem no poder. Não sei onde Lula estudou, se especializou. Ou será que bandido já nasce bandido? Ele quer filmar o depoimento, quer constranger a Justiça. Lula precisa ser preso! Estão prendendo parte dos bandidos, mas o chefe da quadrilha está solto, impune. Mas creiam em uma coisa: Lula não será presidente, porque a maioria do povo brasileiro não é ladrão! — Afirmou Targino Machado.

