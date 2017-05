Salvador: Advogado e jornalista Joaci Góes palestra nos 25 anos da Fundação João Fernandes da Cunha

A palestra “Do senador Joaquim Jerônimo Fernandes da Cunha a seu sobrinho-bisneto João Fernandes da Cunha” será proferida nesta terça-feira (23/05/2017), a partir das 18:00 horas, pelo advogado e jornalista Joaci Góes e marca a passagem dos 25 anos de criação da Fundação João Fernandes da Cunha.

O evento, na sede da entidade, Largo do Campo Grande, nº 8, também terá a concessão da Medalha de Mérito Professor João Fernandes da Cunha – fundador da instituição – a quatro personalidades: o publicitário e empresário Nizan Guanaes, a presidente do Tribunal de Justiça da Bahia – desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, o contador e professor da UFBA Sudário Cunha e o desembargador aposentado do TJ-BA José Justino Pontes Telles.

O momento musical da celebração será apresentado pelo cantor e compositor Tonho Matéria que fará um tributo ao sambista baiano Riachão, de 95 anos, ainda em atividade musical.

O palestrante Joaci Góes foi por mais de 27 anos o principal dirigente do jornal Tribuna da Bahia e co-proprietário da Rádio e TV Aratu. Deputado federal constituinte (1987-1989), coordenador da bancada baiana, vice-líder de partido, membro de comissões e relator do Código de Defesa do Consumidor na Câmara.

Como intelectual, é conferencista, orador, articulista e autor de vários ensaios. Já publicou, dentre várias obras, “A Inveja nossa de cada dia, como lidar com ela”; “Anatomia do ódio” e “A força da vocação para o desenvolvimento das pessoas e dos povos”. É titular da Academia de Letras da Bahia e sócio efetivo do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB).