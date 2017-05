Academia da Polícia Civil do Estado da Bahia promove curso de capacitação para investigadores

Ampliar e melhorar a utilização da espingarda calibre 12 foram os objetivos do curso de tiro organizado pela Academia da Polícia Civil (Acadepol) e promovido, na tarde desta quinta-feira (18/05/2017), na Coordenadoria de Operações Especiais (COE), localizada no Aeroporto Internacional de Salvador. Dez investigadores de polícia, que atuam em Delegacias Territoriais e no Departamento de Inteligência Policial (DIP) participaram do treinamento.

Os instrutores e também policiais civis Álvaro Castro e Expedito Sá Júnior repassaram a parte de desmontagem, montagem e manutenção do armamento, antes de iniciar a aula prática. “Precisamos saber tudo sobre o equipamento que usamos nas ruas. A espingarda calibre 12 é versátil, muito boa para áreas urbanas, inclusive para incursões em períodos noturnos”, explicou Castro, que além de investigador é multicampeão de tiro prático. Expedito, por sua vez, alertava para a importância da postura correta no momento do disparo. “Precisamos sempre ser precisos”, enfatizou.

A diretora da Acadepol, Kátia Brasil, por sua vez, informou que o treinamento de tiro é uma atividade que não pode ser interrompida ao longo da carreira policial. “Nosso objetivo é sempre atualizar e aperfeiçoar o nosso efetivo”, finalizou a delegada.