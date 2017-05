10ª edição da Salvador Restaurant Week conta com concurso e cozinha show

A primeira edição do festival em 2017, na capital baiana, ocorre entre 15 de maio e 9 de junho de 2017. A 10ª Salvador Restaurant Week consolida o sucesso do evento responsável pela difusão democrática da boa gastronomia. Esta temporada terá um gostinho mais do que especial ao trazer duas novidades para o público e os restaurantes participantes.

A primeira é realização de um concurso para eleger os “Melhores da Salvador Restaurant Week”, através do voto popular pelo site www.restaurantweek.com.br, entre 15/05 e 15/06. Essa é uma forma de reconhecer e homenagear os restaurantes preferidos pelo público, durante a realização do evento. Cada pessoa poderá votar apenas uma vez, escolhendo os melhores nas categorias: Melhor Restaurante, Melhor Menu Week, Melhor Atendimento, Melhor Custo – Benefício e Chef Destaque.

A segunda novidade é a realização da Cozinha Show Salvador Shopping Restaurant Week, pilotada por renomados chefs, durante uma semana (17 a 28 de maio), na Praça Central do Salvador Shopping (Piso L1). As aulas, que irão acontecer em três horários (13h, 16h e 19h), serão gratuitas. A celebração é tripla. Ao mesmo tempo em que o festival comemora 10 edições em Salvador e uma década no Brasil, o Salvador Shopping, parceiro desde o início, também celebra 10 anos de sucesso.

Tema, Menu Week e Ação Social

Com o tema “Descoberta de Sabores”, o objetivo é criar a possibilidade de experimentação de novos temperos. “Este ano, o evento irá incentivar novas experiências para os chefs e amantes da gastronomia com pratos deliciosos e preços acessíveis, explorando ingredientes poucos conhecidos”, explica Fernando Reis, realizador da Restaurant Week Brasil.

São oferecidos, pelos conceituados restaurantes participantes, menus completos ao público, com entrada, prato principal e sobremesa ao custo fixo de: R$ 43,90 + R$ 1,00 de doação para o Martagão Gesteira – Hospital da Criança, total R$ 44,90 no almoço, e R$ 54,90 + R$ 1,00 de doação para o Martagão Gesteira – Hospital da Criança, total R$ 55,90 no jantar.

Reservas

Para comodidade dos clientes, as reservas podem ser feitas pelo site www.restaurantweek.com.br . A plataforma é gerenciada pela The Fork, empresa especializada em reservas online do grupo TripAdvisor, o que garante segurança e tranquilidade. A Restaurant Week conta também com o aplicativo para Android e iOS (Restaurant Week Brasil). Por ambas as plataformas, é possível acessar o serviço dos restaurantes, os cardápios do festival e também realizar reservas.

Origem do evento gastronômico

Criado na década de 90 em Nova York, a Restaurant Week chegou ao Brasil em 2007 e de lá para cá vem movendo multidões em torno desse festival gastronômico. Tendo sua primeira edição realizada em São Paulo, o evento prestigia segmentos, como a gastronomia e o turismo, proporcionando consumo, rentabilidade ao comércio e movimento na cidade onde acontece. Presente em 15 cidades brasileiras, com a exigência de que o restaurante participante tenha cardápio e preço fechados para o jantar e almoço, já virou parte do calendário regional.

A festa já é conhecida como um dos eventos mais esperados pelos consumidores e restaurantes de cada cidade por sua proposta inovadora de democratizar a gastronomia. A ideia é que os chefs, cozinheiros e restauranteurs desafiem toda sua criatividade para pensar em pratos interessantes, saborosos, com qualidade e que consigam imprimir o conceito da casa para apresentar aos clientes. Esse é um momento cool, de relacionamento, ideal para celebração, reunião entre amigos que têm a oportunidade de conhecer novos paladares através de um tour gastronômico inesquecível por Salvador.

Sobre o grupo

A MiCA trouxe para o Brasil a ideia de veicular mensagens publicitárias em cartões postais, tornando a publicidade mais atrativa para atingir o público já saturado pelas abordagens convencionais. Está presente em mais de 2 mil pontos comerciais espalhados por todo o país.

E hoje, além das propostas publicitárias criadas pela MiCA, há os projetos: Restaurant Week, evento gastronômico mais celebrado do Brasil; eventos como Menu Sustentável que tem a ideia de não limitar a criatividade, e sim mostrar o quanto é fácil produzir uma receita sustentável; Menu Personnalité – a plataforma de gastronomia do banco Itaú Personnalité – com uma seleção dos melhores restaurantes; e o Spa Week focado na beleza e bem-estar em serviços para a qualidade de vida.

Patrocinadores, apoiadores e harmonização

O evento, como sempre, tem parceiros de peso. A Restaurant Week é um evento apresentado pela 99, empresa de mobilidade urbana. Cada usuário ganhará 30% de desconto nas corridas. No entanto, é imprescindível a consulta ao regulamento no app 99. Em Salvador, o festival é também apresentado pelo Salvador Shopping. A Cerpa é a cerveja oficial. A Salvador Restaurant Week conta com o apoio da UNIFACS, NET, ELEMIDIA, moover by ClientLAB e do Espaço Itaú de Cinema. Promoção do jornal Correio* e da Globo FM. Ação social: Martagão Gesteira – Hospital da Criança. Realização: Grupo Mica e Licia Fabio Produções de Eventos.