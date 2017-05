​Salvador: moradores de São Caetano lotam praça para assistir ‘Rio’

A comunidade de São Caetano viveu ontem (10/05/2017), uma noite especial de muita aventura com a exibição do filme ‘Rio’, que conta a história da arara Blu, que nunca aprendeu a voar, mas que precisa ajudar sua espécie da extinção. A sala de cinema montada a céu aberto ao lado da Base Comunitária de Segurança, na praça Arte, Cultura e Movimento, levou crianças e adultos a mais uma ação de cultura e lazer na localidade, através do projeto “Mais Cinema, Menos Drogas”, do Governo do Estado.

Para a moradora Cintia Santos, 34 anos, que levou a sua filha, Ana Beatriz Araújo, de apenas cinco anos, o filme na praça é um momento para curtir em família. “Adorei a iniciativa, minha filha não tinha assistido esse filme ainda, espero que tenha mais vezes”, ressaltou.

Já o pequeno Henrique Souza, 7, que estava acompanhado do pai Rogério Souza, 48, contou que adora pássaros e que amou a escolha do filme. “Sempre assisto desenhos e gosto muito”, disse.

No comando da BCS de São Caetano, o tenente PM Gabriel Rodrigues Lessa, acredita que essas ações culturais são uma oportunidade de lazer para a comunidade. “Me sinto feliz em ajudar a proporcionar esses momentos de cultura e lazer para essas pessoas que nem sempre tem a chance de ir em um cinema”, enfatizou.

Nesta quinta-feira (11), às 19h30, o Mais Cinema, Menos Drogas chega a BCS de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O projeto de cinema itinerante, que já passou por Porto Seguro, Itabuna, Vitória da Conquista, no interior do estado, e no bairro de Águas Claras, em Salvador, chegará a todas as unidades de polícia comunitária.