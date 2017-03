William Outhwaite publica ‘Teoria Social: um guia para entender a sociedade contemporânea’

O sociólogo inglês William Outhwaite apresenta ideias essenciais para compreender o mundo contemporâneo no livro “Teoria Social”, publicado pela Zahar.

Ele lista conceitos e tópicos desenvolvidos por pensadores de diversas áreas como Rousseau, Marx, Weber, Durkheim e até mesmo Freud, sem deixar de destacar autores contemporâneos da crítica pós-colonial, feminista, ecológica e “pós-social”.

Breve – são apenas 144 páginas – o livro pode ser lido tanto por iniciantes no estudo das ciências sociais como pelos mais experientes.

Professor emérito de sociologia na Universidade de Newcastle, Outhwaite mostra como a teoria social é um instrumento essencial para entender grandes questões do mundo, como a modernidade, a globalização, o aumento das desigualdades, entre outras

Formulando e investigando questões como o surgimento do capitalismo ou o poder da religião, o autor revela como diferentes disciplinas se associam e como temas centrais da teoria social retornam de tempos em tempos, sendo revisitados por sucessivas gerações de cientistas sociais.

William Outhwaite publicou no Brasil o “Dicionário do Pensamento Social do Século XX” em parceria com Tom Bottomore.

Síntese da obra

Uma síntese admirável para entender a complexidade do mundo em que vivemos. Por que a religião é poderosa? De onde vem o capitalismo? Por que a sociedade é possível? A “Teoria Social” é uma ciência que formula e investiga grandes questões. Ferramenta inestimável, revela como diferentes disciplinas se associam e de que forma podemos usá-las para melhor compreender o mundo em que vivemos. Nesse livro breve, porém claro e abrangente, o renomado sociólogo inglês William Outhwaite nos leva a uma viagem através dos principais pensadores e tópicos que interessam à “Teoria Social” – de Rousseau e Marx a Weber e Durkheim; da Escola de Frankfurt, representada por Marcuse, Adorno e Horkheimer, a Bourdieu, Freud e Anthony Giddens. Ao percorrer ideias essenciais do pensamento ocidental, Outhwaite discute ainda o papel da “Teoria Social” hoje. Para onde vai essa disciplina vital e como seus vastos horizontes nos ajudarão a enfrentar o desafio do século XXI?

*Com informações da Folha de São Paulo.