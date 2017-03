Vereador Felipe Lucas quer articulação para que grandes atrações voltem a se apresentar no Centro de Salvador

A Comissão do Carnaval instalada na Câmara Municipal de Salvador (CMS) terá como um dos principais desafios para este ano propor medidas para revitalização do Circuito Osmar. O vice-presidente da comissão, vereador Felipe Lucas (PMDB), disse que combater o esvaziamento do circuito tradicional do Centro e Campo Grande exige uma estratégia de diálogo entre o poder público, iniciativa privada e artistas para encontrar alternativas que atraia o folião para o circuito.

Ele lembra que a Prefeitura tem incentivado os blocos sem cordas, mas que é preciso direcionar esse apoio para atrair artistas de peso ao Circuito Osmar. “Primeiramente precisa melhorar as atrações, tornar mais atrativo ao folião. É possível também condicionar o patrocínio dos grandes artistas para que toquem um dia no Campo Grande porque hoje o foco deles tem sido se apresentar na Barra-Ondina”, defende Felipe Lucas.

Felipe Lucas explica que o início de uma nova Legislatura em janeiro dificultou a maior participação dos vereadores na organização da folia. “A composição das comissões só saiu no mês de fevereiro, então o que pudemos fazer foi acompanhar de perto para discutir com propriedade as mudanças para o próximo ano. Queremos uma Comissão do Carnaval ativa, faremos reuniões e convidaremos todos que os envolvidos para discutir melhorias”, destaca.