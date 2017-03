Tranquilidade e folia marcam feriado na Chapada Diamantina

Para quem preferiu aproveitar o feriadão de Carnaval relaxando em meio à natureza, a Chapada Diamantina tornou-se uma ótima opção. A região reúne diversos atrativos naturais e culturais, no coração da Bahia. Principal porta de entrada para a região, Lençóis é visitada por estrangeiros e brasileiros durante todo o ano. Neste Carnaval, hotéis e pousadas registram 80,46% de ocupação, segundo pesquisa da Secretaria Municipal de Turismo.

O município tem tudo para agradar diferentes perfis de visitante. Além do conjunto arquitetônico tombado como patrimônio histórico nacional, Lençóis é conhecido pelo fácil acesso a atrativos naturais, a exemplo dos Caldeirões do Serrano, Salões de Areia, Ribeirão do Meio e Cachoeira do Mosquito.

Mas para quem quis experimentar o gostinho de Carnaval, a Philarmônica Lyra Popular de Lençóis saiu da Praça Clarindo Pacheco (Praça de Nequinha), animando turistas e moradores pelas ruas da cidade. Ao final do percurso, aconteceu o Baile Perfumado, que levou moradores e turistas ao Mercado Cultural, um dos principais pontos turísticos de município, em homenagem às tradicionais festas do cangaço.

Ainda na Chapada Diamantina, com 700 leitos, Mucugê registra 100% de ocupação, segundo a Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente. O município une tranquilidade e uma programação para divertir o visitante. Além de um rico patrimônio arquitetônico colonial, belezas naturais e vocação para o ecoturismo, Mucugê entretém moradores e visitantes até esta terça-feira (28/02/2017), com uma programação com gosto de folia. Desfiles de blocos, DJs, bandas de sopro e batucada estão entre as atrações.