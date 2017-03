Seplan de Feira de Santana divulga datas para audiências públicas para elaboração do PPA e da LDO

As audiências públicas realizadas pela Secretaria de Planejamento de Feira de Santana para a elaboração dos Projetos do Plano Plurianual, para 2018/2012, e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para o próximo ano, serão iniciadas no dia 21 de março de 2017.

Delas participam os representantes de associações da sociedade civil, ONGs (Organização Não Governamental) e de classes que contribuem, com suas ideias, para a elaboração do PPA e da LDO. Duas audiências serão realizadas por dia.

No dia 21, as audiências acontecerão nos distritos de Bonfim de Feira, na Escola Municipal Álvaro Pereira Boaventura, pela manhã, e, à tarde, Governador João Durval Carneiro, na Creche Maria de Lourdes Almeida Machado.

Em Jaguara, será na sede da Casa da Prefeitura, e na Matinha, no Auditório Anexo ao Centro de Saúde Dr. Almir Oliveira Dias, os eventos serão realizados no dia 22 de março. Ambas serão no dia 22.

No distrito de Maria Quitéria, será pela manhã na sede do CRAS, e em Jaíba, à tarde, na Associação Rural Comunitária de Jaíba, as audiências estão marcadas para o dia 23.

Na sexta-feira, 24 de março, pela manhã o encontro será no distrito de Humildes, Biblioteca Municipal, e à tarde em Tiquaruçu, no Centro de Desenvolvimento Comunitário José Gregório de Araújo.

A partir do dia 29 as audiências terão as participações dos representantes das regiões administrativas da cidade e acontecerão no Auditório da Secretaria de Saúde.

No dia 29, pela manhã, será a região I e, à tarde, a 2. O pessoal das regiões 3 e 4 se reunirão no dia 30, e esta fase será encerrada com a participação da região 5.