Secretaria da Saúde da Bahia realiza inspeção surpresa no HGE

Verificar as condições de atendimento à população no Hospital Geral do Estado (HGE 1 e 2), fiscalizar o cumprimento das escalas dos profissionais e aferir o bom funcionamento dos equipamentos de imagem. Com esse propósito, o secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, visitou, na manhã desta quinta-feira (02/03/2017), o complexo hospitalar, localizado na Vasco da Gama, em Salvador.

Referência para os atendimentos de média e alta complexidade, o complexo atendeu, entre os dias 23 de fevereiro e 1º de março, 997 pacientes relacionados ou não aos circuitos do Carnaval. Do total de ocorrências, destaque para 170 vítimas de queda, 88 de agressões, 43 queimados e 42 acidentes automobilísticos, sobretudo, motos.

“Na estreia do Hospital Geral do Estado 2 no Carnaval da Bahia, as onze novas salas cirúrgicas fizeram a diferença para atender os casos mais graves que chegavam ao complexo hospitalar. Foram realizadas 129 cirurgias no período do Carnaval”, afirmou o secretário.