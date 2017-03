Salvador: Teatro SESC Casa do Comércio apresenta temporada de verão 2017 da peça ‘A Bofetada’ e mostra fotográfica

Desde o dia 7 janeiro de 2017, a peça ‘A Bofetada’ abriu temporada de espetáculos, em conjunto com a Mostra Fotográfica, que reúne mais de cinquenta fotos do repertório dois oito espetáculos encenados pela Companhia Baiana de Patifaria — Abafabanca, A Bofetada, Noviças Rebeldes, 3 em 1, A Vaca Lelé, Capitães da Areia, Siricotico uma comédia do balacobaco e Fora da Ordem. O espetáculo de maior sucesso da companhia teatral é ‘A Bofetada’, que estreou em 1988, completando esse anos 29 anos, e continua lotando teatros.

As últimas apresentações da peça ‘A Bofetada’ ocorrem da 4 a 26 de março de 2017, com sessões aos sábados às 21 horas e aos domingos às 20 horas, no Teatro SESC Casa do Comércio, em Salvador. A mostra fotográfica está aberta ao público no foyer do teatro.

A Bofetada

Era novembro de 1988 quando A BOFETADA estreou, na pequena Sala do Coro do Teatro Castro Alves, alterando a frequência do público que passou a lotar os teatros para ver artistas locais em cena. Desde então, o espetáculo percorreu mais de 50 cidades de norte a sul do país com diferentes formações de elencos. No total, 17 atores já interpretaram os personagens criados por Mauro Rasi, Miguel Magno e Ricardo de Almeida, três autores paulistas do chamado teatro besteirol.

Como nenhum espetáculo ou temporada são iguais, a trupe já prepara as novidades para a nova temporada. Personagens tão queridos do público como Fanta Maria, Pandora, Eleonora, Vânia, Dirce, Camilinha, Helena, Araci, Paloma, Marivaldo e a Rainha, são interpretados por Diogo Lopes Filho, Mario Bezerra, Marcos Barretto e Lelo Filho, que também assina a direção, juntamente com o diretor assistente Odilon Henriques. A concepção original é de Fernando Guerreiro. Os três esquetes que compõem o espetáculo são de Mauro Rasi, Miguel Magno e Ricardo de Almeida. Na nova temporada A BOFETADA entra no 29º ano em cena.

Companhia Baiana de Patifaria, breve histórico

Com 30 anos nos palcos e 8 montagens no repertório, quando a Cia Baiana de Patifaria partiu para sua primeira turnê nacional entre o Rio de Janeiro e São Paulo, em 1991, uma boa definição de seu trabalho foi feita por um jornalista do Jornal O Estado de São Paulo: “Patifaria, na Bahia, não quer dizer desaforo ou pouca vergonha. Significa também, brincadeira exagerada, que passa da conta”. Brincadeira cênica aliada ao trabalho nos bastidores e uma profunda pesquisa sobre diferentes estilos de comédias.

As temporadas da trupe já aconteceram em alguns dos mais importantes teatros do país: quase todas as casas de espetáculos de Salvador, em São Paulo nos Teatros Bixiga, Mambembe, Cultura Artística, Bibi Ferreira e Imprensa, no Rio de Janeiro no Teatro Ipanema, Teatro Leblon, Teatro dos Quatro, Teatro João Caetano, Teatro das Artes, Teatro Carlos Gomes, em Brasília na Sala Vila Lobos do Teatro Nacional, em Porto Alegre no Teatro São Pedro, em Curitiba no Teatro Guaíra, dentre outros. Em 1997, a comédia musical “Noviças Rebeldes”, dirigida por Wolf Maya, foi apresentada por 2 semanas no St Clement Theatre, em Nova York.

Confira vídeo promocional da peça