Salvador: prefeito ACM Neto encerra Carnaval 2017 com brinde aos resultados positivos

Fora do quadrado. Hoje foi a vez do prefeito de Salvador prestigiar a sala de imprensa mais redonda do circuito Dodô (Barra-Ondina). ACM Neto fez a festa dos jornalistas presentes no local na noite desta terça-feira (28/02/2017), e brindou os resultados positivos da festa, com SKOL gelada, quebrando os padrões da coletiva de imprensa.

O prefeito esteve no Camarote SKOL acompanhado do vice, Bruno Reis, de João Roma, chefe de gabinete da prefeitura, e Isaac Edington, presidente da Saltur. Eles fizeram um balanço positivo do carnaval e elogiaram a parceria com a SKOL. Eles foram recebidos no local pelos porta-vozes da Ambev: Ricardo Leite, gerente regional de marketing, e Felipe Bratfisch, gerente regional de comunicação.

“Estamos muito felizes com tudo o que conseguimos proporcionar, ao lado da Prefeitura, ao folião de Salvador e orgulhosos de ter ajudado a construir o melhor – e mais redondo – Carnaval que a capital já viu”, disse Ricardo Leite.

Outro a elogiar a parceria foi o prefeito ACM Neto: “Foi fundamental a presença da SKOL no Carnaval de Salvador. Se nós não estivéssemos com a SKOL, certamente não teríamos condições de montar toda essa estrutura. Então, eu diria que só tivemos aspectos positivos. Se você me pedisse hoje pra dizer um ponto sequer negativo, eu não saberia lhe dizer”.

Na sala de imprensa do camarote, o prefeito ainda disse à imprensa que a SKOL, além de patrocinar toda a festa, ajudou também a Prefeitura a desenvolver novas atrações para o Carnaval, como foi o caso do Pipoco, evento realizado na terça-feira (21). “A gente está contente com essa criatividade da SKOL, e já vamos pensar isso para os outros eventos do ano inteiro que a SKOL participa”, levantou ACM Neto.

Questionado sobre o próximo carnaval, o prefeito disse que se dependesse dele e do povo, a SKOL vai continuar sendo a cerveja oficial do carnaval: “Ter a SKOL presente no Carnaval de Salvador faz tanto o folião quanto o ambulante muito felizes”.