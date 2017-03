Salvador: Osba convida Gilberto Gil, Baby do Brasil e Saulo para comemorar 50 anos do TCA

Gilberto Gil, Saulo, Baby do Brasil, Filhos de Gandhy, Jackson Costa e os jovens dos Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (Neojiba). Este é o time convidado para o show de comemoração dos 50 anos do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. O concerto será realizado neste sábado (04/03/2017), a partir das 18h30, na Concha Acústica, tendo o Balé do TCA (BTCA) e a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) como anfitriões.

Nos ajustes finais de preparação para a grande noite, o maestro da Osba, Carlos Prazeres, destaca que show será um verdadeiro presente para o público, que vai lotar as arquibancadas da Concha. “Estou muito feliz por fazer parte desse momento histórico. Esse evento foi pensado a partir da importância histórica desses 50 anos e ninguém melhor para representar esse significado que os nossos convidados. Quem estiver presente no show vai também entrar para essa história”, afirma o regente, que está à frente da Osba desde 2011.

Os ingressos para o show, que custavam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), já estão esgotados. A apresentação do cinquentenário vai ser inciada com exibição do vídeo ‘Kick On Taish To?’, do Balé Teatro Castro Alves. O vídeo é um stop motion, realizado em locações na Concha Acústica (durante as obras de reforma), na Sala Principal e em todos os outros espaços do TCA.

Décadas de história

Pelos corredores do complexo que forma o TCA circulam pessoas que viveram boa parte desses 50 anos de história. Funcionária da Ouvidoria do TCA, Marthinha Cardoso trabalha há 25 anos no teatro e já passou por diversos setores do equipamento. “Vi inúmeros shows acontecerem aqui. Parte dos meus amigos de hoje eu também conheci no TCA. É um celeiro de técnicos de excelente qualidade. Qualquer baiano ou turista pode entrar aqui e conhecer o teatro. Imagine algo como abrir a porta do elevador e dar de cara com a Fernanda Montenegro?”, comenta Marthinha sobre um dos episódios já vividos durante o trabalho.

Palco de importantes espetáculos locais, nacionais e internacionais, das mais variadas linguagens artísticas, o TCA também é responsável por uma série de atividades formativas, tais como oficinas e bate-papos, além de abrigar exposições e lançamentos de livros. Patrimônio nacional tombado pelo Instituto Nacional de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2014, o teatro é vinculado à Fundação Cultural (Funceb) e à Secretaria de Cultura do Estado (Secult).