Salvador: Luiz Caldas parabeniza Governo Rui Costa pelo carnaval sem cordas

Uma multidão de foliões está atrás do trio sem cordas do cantor Luiz Caldas, que saiu no final da tarde desta terça-feira (28/02/2017), concretizando a promessa dele de levar alegria para o Carnaval da Bahia. “Nós, artistas do Axé Music, somos multiplicadores da alegria, e é o que a gente vai fazer na avenida”, disse antes de entrar no circuito Campo Grande (Osmar).

Durante apresentação no Campo Grande, o cantor parabenizou e agradeceu o Governo do Estado, por meio da Bahiatursa, pelo investimento em trios sem cordas no Carnaval, segundo ele, uma ação fundamental para a manutenção da folia, não só de Salvador, mas de toda a Bahia. “Sem esse apoio, o folião pipoca não estaria nas ruas se divertindo tanto. Parabéns, Rui [Costa] por colaborar para fazer essa festa cada vez mais bonita, mais democrática”.

E não é apenas o folião que comemora a pipoca. Quem aproveita a festa para trabalhar e fazer um extra também aprova o desfile dos trios sem cordas, como a vendedora de bebidas Sheila de Souza. “Quando tem mais pipoca na rua, tem mais gente circulando nas calçadas, tem mais clientes. Estou comemorando junto com a pipoca porque ficou muito melhor agora, e gostando muito do movimento”. Ela trabalha nas imediações do Campo Grande desde quinta-feira (23).