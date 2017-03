Salvador: espetáculo infantil abre a programação do “Enxurrada casa Preta”

Passado o Carnaval, o Enxurrada Casa Preta retoma suas atividades neste mês de março com uma programação dedicada às crianças. Nos dias 03 (sexta), 04 (sábado) e 05 (domingo) de março de 2017, sempre às 16h, os “curumins” vão se divertir com o espetáculo de contação de histórias do grupo Vilavox, intitulado ‘Passaredo, Passarinholas’. Apesar de o público-alvo ser o infantil, a diversão é garantida para toda a família. Assim como todos os eventos do projeto Enxurrada, a programação é aberta ao público e são realizados na Casa Preta (Bairro Dois de Julho).

Estreado em 2016, o espetáculo que tem direção de Diana Ramos, é inspirado nas narrativas populares dos griots, ‘Passaredo, Passarinholas’ utiliza elementos do universo infantil resinificando os brinquedos populares para dar teatralidade aos contos. Explica a origem das coisas segundo a ancestralidade das tradições orais. Passaredo reúne, durante 40 minutos, três contos que têm histórias de pássaros como mote principal.

O ENXURRADA CASA PRETA é um projeto aprovado pelo Edital Setorial de Dinamização de Espaços Culturais 2016, realizado pelo Aldeia Coletivo Cênico​, em parceria com Ateliê Cenográfico Maurício Pedrosa, Casa Preta, Grupo Vilavox, BM&G Consultoria Advogacia, Nzazi produções e com apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia.

Agenda

Espetáculo ‘Passaredo, Passarinholas’, do grupo de teatro Vilavox)

Datas/hora: 03, 04 e 05 de março, sempre às 16h

Local: Casa Preta Espaço de Cultura (Rua Areal de Cima, 40, Bairro Dois de Julho, Salvador)