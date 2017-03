Professores avaliam positivamente a Jornada Pedagógica 2017 de Feira de Santana

“Este novo formato de Jornada Pedagógica aproxima as escolas com realidades parecidas e está aprovado, em minha opinião”. A avaliação partiu de Marcia Andrade, professora do Ensino fundamental II da Escola Municipal Maria Antônia da Costa durante a Jornada Pedagógica. Explorando o tema “Organização do trabalho pedagógico: do planejamento à prática”, o evento foi iniciado nesta quinta-feira, (02/03/2017), em 15 polos divididos entre a sede e os distritos. A Jornada segue até amanhã, 3, nas escolas municipais.

Aproximadamente 1.500 professores, coordenadores pedagógicos, vice-gestores e gestores de 217 escolas da Rede Municipal de Ensino participaram da Jornada Pedagógica. Girlene do Nascimento Sena de Andrade, gestora da Escola Municipal João Marinho Falcão, disse que a proposta foi bem aceita pelos professores: “Com esta nova configuração da jornada, estamos mais próximos da Secretaria de Educação, não senti falta do formato anterior que, ao reunir um público tão grande, não promovia esse acercamento”, garante.

Para a gestora Nelcilandia Arouca, da Escola Municipal Maria Antonia da Costa, a ação foi válida: “Gostei muito deste novo formato e sugiro, para os próximos anos, a ampliação das atividades em um número maior de dias. Acho que quanto mais tempo para repassarmos as nossas demandas e vivências, melhor será”, comenta.

“Estamos recebendo um feedback bastante positivo dos professores que estão participando do evento. A ideia é que esses comentários nos ajudem a melhorar ainda mais o formato”, avalia Jozelia Araújo, diretora do Departamento de Ensino da Secretaria de Educação.

Planejamento e prática do trabalho pedagógico são discutidos na Jornada Pedagógica

“O planejamento pedagógico é a base de todo o nosso trabalho”. A afirmação partiu da professora Arinadje Lopes Lima, durante a abertura da Jornada Pedagógica 2017, nesta quinta-feira, 2. O evento teve como tema principal a “Organização do trabalho pedagógico: do planejamento à prática” e promoveu o debate entre com professores, coordenadores pedagógicos e gestores das escolas municipais sobre a nova organização do ano letivo em trimestres, avaliações, gestão, rotina, entre outros temas.

Com um novo formato, a Jornada deste ano tem como objetivo favorecer o diálogo e a interação entre os profissionais da educação. Divido em 15 polos, o evento promoveu a troca de experiências. “Pudemos tratar de questões mais específicas de acordo com as nossas vivências. Apesar de o planejamento pedagógico não ser um tema novo, tudo gira em torno disso no nosso trabalho. Para promover a aprendizagem das crianças, é importante debatermos o assunto”, explica Arinadje, que atua na Escola Municipal Faustino Dias Lima, do bairro Feira VII.

A secretária de Educação, Jayana Ribeiro, falou aos professores na abertura da jornada. Num vídeo que foi transmitido nos 15 polos, Jayana deu as boas vindas aos profissionais e explicou o funcionamento do evento, este ano em novo formato. “Acreditamos que esta metodologia pode dar certo por que é uma forma de aproximar os professores. Vivenciamos esta experiência no projeto Escolas em Rede, com os gestores escolares e foi muito válido. Esperamos que desta forma possamos promover a reflexão de temas importantes pelos nossos professores”, declarou a secretária.

As palestras e discussões foram coordenadas pelos mediadores técnicos da Secretaria Municipal de Educação que em fevereiro elaboraram as atividades realizadas durante a Jornada. O desenvolvimento da programação pela equipe da Seduc permitiu a aplicação do mesmo conteúdo em todos os polos.

Para a professora Adenilza Maria de Jesus Carneiro da Silva, que atua no Centro Municipal de Educação Infantil Antonio Carlos Machado, do Feira VII, a nova divisão do ano letivo em trimestre foi uma mudança positiva para as escolas. “Acredito que desta forma poderemos otimizar o trabalho e aprofundar mais os temas. Quando a divisão era feita em quatro unidades, o tempo ficava curto. Agora acho que vamos ter mais tempo para o desenvolvimento das atividades com os alunos antes das avaliações”, avalia.

“É essencial discutir o planejamento pedagógico”, defende a professora Franciskely Eloy Almeida, da Escola Municipal Acioly da Silva Araújo, localizada no bairro Muchila II. “Sem planejar e colocar no papel as nossas necessidades é difícil começar bem o nosso ano letivo”, explica.