PGR requisita oitiva do senador Aécio Neves por possível envolvimento em propina na gestão de Furnas

Reportagem de Mateus Coutinho, Julia Affonso, Ricardo Brandt e Fausto Macedo, publicado nesta segunda-feira (01/03/2017), no jornal Estadão, revela que a Procuradoria-geral da República requisitou do Supremo Tribunal Federal (STF) oitiva do senador Aécio Neves (PSDB/MG), José Dirceu, Delcídio do Amaral e Silvio Pereira por possível envolvimento em propina envolvendo gestão de Furnas Centrais Elétricas S.A.

Confira trecho da reportagem

O procurador-geral da República Rodrigo Janot pediu ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que sejam tomados os depoimentos do presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, do ex-ministro José Dirceu, do ex-senador e delator Delcídio Amaral (ex-PT/MS) e do ex-secretário-geral do PT Silvio Pereira sobre a existência de um suposto esquema de corrupção em Furnas.

Com isso, caso seja autorizado pelo ministro Gilmar Mendes, será a primeira vez que Aécio irá depor aos investigadores sobre Furnas. As primeiras denúncias sobre corrupção na estatal de energia surgiram em 2005 na CPI Mista dos Correios, por meio do ex-deputado e delator do Mensalão Roberto Jefferson. Em dezembro do ano passado, o tucano depôs à PF em outro inquérito, no qual é investigado por supostamente atuar para “maquiar” dados da CPI Mista que poderiam implicar tucanos.

A estratégia de Janot foi protocolada no STF na última quinta-feira, 23, no inquérito que apura as suspeitas de que Aécio teria se beneficiado de um esquema de corrupção na estatal. No pedido, Janot também requer que a apuração seja prorrogada por mais 60 dias. O procurador-geral quer apurar a versão apresentada pelo delator e lobista Fernando Horneaux de Moura, que disse ter sido informado por Dirceu, em 2003, do pedido de Aécio a Lula para que o então diretor de Engenharia de Furnas Dimas Toledo fosse mantido no cargo.

Baixe

Pedido da PGR para ouvir Aécio Neves, José Dirceu, Delcídio do Amaral e Silvio Pereira

Delação de Delcídio do Amaral sobre envolvimento de Aécio Neves em Furnas