Operação ‘Até Breve’ convida turistas para o São João da Bahia

Foram sete dias de alegria para milhares de turistas que curtiram a maior festa de rua do planeta. Pessoas de diversos cantos do mundo escolheram a Bahia como destino para o Carnaval. Elas aproveitaram as apresentações em blocos e camarotes e constataram a fama do baiano como bom anfitrião. “Eu amo o Carnaval da Bahia. Gosto de tudo: da Ivete, Saulo, Bell Marques. Me sinto bem aqui. Sou sempre muito bem recebida e isso é realmente muito especial”, afirma a publicitária paulistana Cristiana Valdívia.

Nesta Quarta-feira de Cinzas (1º/03/2017), a volta dos turistas para casa foi marcada por uma ação da Superintendência de Fomento ao Turismo (Bahiatursa) na área externa dos portões de embarque nacional e internacional do Aeroporto de Salvador. Baianas tipicamente trajadas distribuíram fitas do Senhor do Bonfim e um trio de forró tocou músicas juninas tradicionais para os turistas que se despediam da capital.

Realizada até o próximo domingo (5), a Operação Até Breve tem como objetivo agradecer a visita e convidar a todos para o São João da Bahia, em junho. “Nós não viemos ao Aeroporto para nos despedir. Viemos para dar um até logo. O Carnaval é maravilhoso, mas a Bahia também tem outros eventos gigantescos. O São João é um deles. Por isso, viemos dizer que estamos ansiosos, esperando o retorno de cada um desses turistas”, explica a coordenadora de Receptivo da Bahiatursa, Tatiana Hafush.

A Bahia recebeu cerca de 2 milhões de visitantes no período do Carnaval, o que resultou, segundo a Secretaria de Turismo do Estado (Setur), em ocupação hotelaria de 100% em Salvador e cidades da região metropolitana.

O dentista catarinense Régis Augusto, que trouxe a esposa e amigos para a capital, faz parte da estatística. Se despedindo da folia momesca, ele já pensa em retornar para o São João. “Já conheço o Carnaval daqui. Esta foi a oitava vez que vim para cá. O São João ainda não conheço, mas ouço coisas boas a respeito. Tenho curiosidade. Vou me organizar para voltar à Bahia no período junino”, revela o turista.