Mesa Redonda ‘Violência contra a mulher: enfrentamentos e conquistas’ é promovido pelo Sintest Bahia e UEFS

Promovido pelo Sintest Bahia e Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), a mesa redonda ‘Violência contra a mulher: enfrentamentos e conquistas’ ocorre no dia 10 de março de 2017 (quarta-feira), às 9 horas, no Anfiteatro do Campus da UEFS.

Participam da mesa a delegada titular da DEAM/Feira de Santana Maria Clécia Vasconcelos de Moraes Firmino Costa; a professora e Coordenadora do MULIERIBUS/UEFS Sônia Lima de Carvalho; a advogada Lorena Nunes Aguiar e a estudante de pedagogia e doula Marcela Prest.

A Coordenadora de Cultura e Desportos do Sintest Bahia/Uefs, Gilma Costa Ferreira explica que “esse será um momento que o sindicato está buscando construir para a categoria discutir e superar visões do senso comum e supostamente científicas que reproduzem a cultura do estupro e o machismo ao naturalizarem a violência, individualizarem o problema e culpabilizarem a vítima”.