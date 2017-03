Maquete reúne destinos turísticos da Bahia em exposição gratuita

Com atrativos variados, como belas praias, grande diversidade cultural e boa infraestrutura hoteleira, a Bahia é um dos destinos turísticos mais procurados do Brasil. Para divulgar toda essa riqueza, a Bahiatursa e a Secretaria de Turismo (Setur) disponibilizaram uma maquete das 13 zonas turísticas do estado para visitação gratuita no Salvador Shopping, até o dia 26 de março. O público pode conferir a estrutura, que tem 125 metros quadrados, de segunda a sábado, das 9h às 22h; e domingos e feriados, das 13h às 21h.

De acordo com o secretário estadual de Turismo, José Alves, o objetivo da iniciativa é despertar o interesse e a curiosidade dos visitantes para conhecer a Bahia. “Além de servir como objeto de divulgação do potencial turístico do estado, a maquete dá uma aula sobre a geografia e a história da Bahia. Temos guias da Bahiatursa recebendo e apresentando as regiões aos visitantes”, revelou.

Pesando 7,5 toneladas, a maquete foi projetada para que toda a diversidade que encanta a baianos e turistas possa ser vista de cima. As pessoas caminham sobre uma superfície de vidro, facilitando a visualização das zonas turísticas. Entre as representações estão o Pelourinho e o Carnaval de Salvador; índios e caravelas na região de Porto Seguro, na Costa do Descobrimento; a fruticultura desenvolvida na região do Rio São Francisco; praias e igrejas de diversas cidades.