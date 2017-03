Jauperi encerra o Carnaval 2017 de Itacaré

Aproximadamente 25 mil pessoas, de acordo com estimativa da Polícia Militar, participam todas as noites do Carnaval de Itacaré, no sul da Bahia, que tem o apoio do Governo do Estado, por meio da Bahiatursa. A folia foi aberta pela banda Cidade Negra, que encantou o público e deu o tom de paz e alegria à folia. O grande diferencial deste ano é que, apesar do número recorde de participantes, durante o circuito não foram registradas ocorrências mais graves, de acordo informações também da PM.

Nesta terça (28/02/2017), o último dia de folia começou pela manhã, com os Bloco Amigos da Fé, e seguiu pela tarde, com os blocos ‘Pescador, Vem Comigo’ e ‘Os Brutos’. À noite, no palco principal a festa será comandada pelo Bonde do Andrezão, Elétrikka, Jauperi e Diamba. O primeiro dia do Carnaval na cidade também teve a apresentação das bandas JP do Capricho e Pirilampo. O domingo (26) começou com a irreverência e a criatividade dos grupos culturais ‘Encantados’ e ‘Laranjada’. Tudo isso sem contar com a alegria dos grupos independentes que deram um colorido especial à folia, com fantasias criativas e muita animação.

Os tradicionais caretas, todos cadastrados pela Prefeitura, também participaram da festa, e, no palco principal, se apresentaram as bandas ‘Bruta Raça’, ‘Amassa’, ‘Vera Cruz’ e ‘Marly Brasil’. A segunda-feira de Carnaval (27) teve como atrações as bandas ‘É do Samba’, ‘Casa 8’, ‘Filhos de ‘ e ‘Tony Canabrava’. Pela avenida circularam os trios elétricos e vários grupos alternativos, além dos blocos Amassa e o TDB. Também desfilaram os blocos As Trepadeiras e Turma do Guetho.