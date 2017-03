Ivete Sangalo usou joias de Carlos Rodeiro na Sapucaí, no Rio de Janeiro

Em um dos momentos mais apoteóticos e especiais da sua carreira, Ivete Sangalo elegeu as joias de Carlos Rodeiro para compor seu look neste domingo (26/02/2017) de carnaval. No Rio de Janeiro, desfilando como grande homenageada da escola de samba Grande Rio, a artista usou as criações – tiara e colares – do designer baiano que compõem a Coleção Búzios, produzida em homenagem ao Terreiro do Gantois.

A coleção

Conhecido como um dos principais templos religiosos de candomblé do país, o Terreiro do Gantois, na Bahia, inspira a Coleção Búzios, de Carlos Rodeiro, que foi criada em 2014 e que neste verão ganha novas peças. Na linha, búzios são colocados em joias, como verdadeiras pedras preciosas, além de ganharem versões em ouro em pulseiras, colares, chokers, gargantilhas, braceletes, brincos e anéis, que conferem charme e proteção a quem usa.

Sucesso com artistas

Daniela Mercury foi uma das primeiras artistas e se apaixonar pelas novas versões das joias. Amiga pessoal do joalheiro baiano, ela fotografou um editorial completo e foi escolhida como madrinha da coleção. Luiza Brunet também fez questão de recrutar as peças ao ser convidada para fotografar para algumas revistas nacionais. Já Anitta usou as joias em diversas aparições em programas de televisão, assim como Ildi Silva e Marina Morena, que no verão europeu, fizeram sucesso com as joias assinadas por Carlos Rodeiro.

Carlos Rodeiro reuniu artistas em seu almoço de Carnaval

O tradicional almoço de carnaval de Carlos Rodeiro reuniu uma turma de artistas e personalidades em Salvador, no domingo (26/02/2017). Passaram pelo apartamento do joalheiro, no Corredor da Vitória: ACM Neto, Flora Gil, Astrid Fontenelle, Fernando Torquatto, Marlon Gama, dentre outros. A festa foi animada por um DJ e reuniu cerca de 100 convidados.