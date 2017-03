Governo da Bahia promove palestra gratuita com educador Oscar Motomura

Salvador recebe, nesta terça-feira (07/03/2017), o educador Oscar Motomura, considerado um dos maiores nomes da área de gestão, no Brasil: Ele vai realizar palestra de quatro horas, gratuita e aberta ao público, às 9h, no auditório da União dos Municípios da Bahia (UPB), no Centro Administrativo (CAB).

O evento é resultado de parceria entre as secretarias estaduais da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), de Desenvolvimento Econômico (SDE) e do Planejamento (Seplan), Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Bahia (Codes) e a Companhia de Processamento de Dados da Bahia (Prodeb).

Responsável por radicalizar a vida de centenas de empresas, Motomura é fundador e principal executivo da Amana-Key, um centro de excelência em gestão de alcance mundial com núcleo em São Paulo. O acesso à palestra é livre e o auditório da UPB tem capacidade para 300 pessoas. O público-alvo da iniciativa é formado por empresários, acadêmicos, prefeitos de toda a Bahia, além de estudantes dos ensinos Médio e Superior.