Governador Rui Costa retoma agenda de inaugurações, após período do Carnaval 2017

Após os dias em que a Bahia, e principalmente Salvador, estava envolvida com o Carnaval, o governador Rui Costa volta a cumprir sua agenda de forma intensa. Nesta segunda-feira (06/03/2017), às 9h, Rui inaugura a ampliação do sistema de esgotamento sanitário em Candeias, região metropolitana de Salvador. Em seguida, ele inaugura a implantação e pavimentação do anel viário, no entroncamento da BA-523 para São Sebastião do Passé, e o entroncamento da BA-522 para São Francisco do Conde. Ainda em Candeias, o governador assina ordem de serviço para início das obras de contenção de encostas nas ruas Dom Pedro I, Santa Clara e Cajueiro, localizadas no centro da cidade. As ruas Joana Angélica, no bairro Malemba, e Beco do Boi, no bairro Sarandy, também receberão obras de encostas.

Rui Costa também assina autorização para a Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), expedir edital de licitação para os serviços de recuperação estrutural e ampliação da ponte da rodovia que liga os entroncamentos das BA’s 522 e 523. Fechando a visita a Candeias, o governador entrega viaturas para a Polícia Civil, reforçando a segurança do município, além das cidades de Acajutiba, Alagoinhas, Catu, Inhambupe, Olindina e Rio Real. Para a Polícia Militar, Rui entrega viaturas beneficiando os municípios de Entre Rios e Catu.

Ainda nesta segunda-feira, por volta das 14h, Rui volta a capital baiana. O governador recebe em visita de cortesia, no prédio da Governadoria, João Gomes Cravinho, chefe da Delegação da União Europeia, para tratar de assuntos ligados à ciência e à infraestrutura. Às 15h30, o governador participa, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), da posse do novo defensor-geral da Bahia, Clériston Cavalcante de Macedo, para o exercício do biênio 2017/2019.

Na quarta-feira (8), às 14h, Rui recebe o Embaixador do Siri Lanka, Jagath Jayasuriya/ na sala de reuniões da Governadoria. Já na sexta-feira (10), às 9h30, Rui viaja para Seabra, na Chapada Diamantina, e assina ordem de serviço para início das obras de construção da barragem de Baraúnas. Em seguida, autoriza a Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) a celebrar um convênio do programa Bahia Produtiva na área socioambiental. Ainda em Seabra, o governador faz a entrega de uma viatura para a Polícia Militar reforçar a segurança da cidade, e de veículos para a Polícia Civil, beneficiando os municípios de Andaraí, Bonito, Ibicoara, Ibitiara, Lençóis e Rio de Contas. Na passagem pela região da Chapada, Rui fecha a visita entregando o título de regularização fundiária do território quilombola Capão das Gamelas.

Encerrando a agenda da semana, o governador Rui Costa viaja no sábado para o recôncavo e participa da reabertura do Hospital Nossa Senhora do Bom Sucesso, no município de Cruz das Almas, às 9h30. Em seguida, Rui faz a entrega de cinco viaturas para a Polícia Civil, favorecendo os municípios de Amargosa, Jiquiriçá, Castro Alves, Muritiba e São Felipe. Para a Polícia Militar, uma nova viatura vai reforçar a segurança na cidade de Amargosa.