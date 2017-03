Governador Rui Costa almoça com policiais em Ondina e destaca empenho da categoria durante Carnaval 2017

“Nossos policiais e bombeiros trabalharam com absoluto profissionalismo e competência nesse Carnaval, que é o melhor de todos os tempos do ponto de vista da segurança pública e também da alegria do nosso povo”, avaliou o governador Rui Costa, nesta Quarta-feira de Cinzas (1º/03/2017), durante a tradicional feijoada da Polícia Militar, servida aos profissionais da segurança pública que trabalharam na folia.

Em pronunciamento antes da feijoada, o governador parabenizou os militares pelo trabalho. “Nossas tropas têm a maior experiência para lidar com grandes eventos públicos em todo o Brasil. Não é à toa que estamos celebrando a redução nos atos de violência em relação ao ano passado. A cada ano nós estamos crescendo na escala da competência e do profissionalismo”, acrescentou Rui.

Antes do almoço, além de se apresentar ao governador, ao secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, e ao comandante-geral da PM, coronel Anselmo Brandão, as tropas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros participaram da também tradicional corrida do Batalhão de Choque.

Os militares saíram da Avenida Adhemar de Barros em direção ao camarote da PM, próximo ao Morro do Gato. Mesmo sob forte sol, muitos foliões participaram da corrida para prestigiar e aplaudir os serviços dos profissionais. Mais de 25 mil policiais – entre militares, civis, técnicos e bombeiros – atuaram no Carnaval deste ano.