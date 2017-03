Feira de Santana: sete ruas do Campo Limpo contempladas com mutirão de limpeza em apenas um dia

Desde as primeiras horas desta quarta-feira, (01/03/2017), cerca de 40 prepostos da Secretaria Municipal de Serviços Públicos iniciaram os trabalhos de limpeza no bairro Campo Limpo. A localidade está sendo contemplada com vários serviços que continuarão sendo realizados nos próximos dias.

Os trabalhos foram iniciados pelas imediações do Senai, nas ruas Jorge Cerqueira e Volta Redonda. Também foram contempladas somente neste primeiro dia outras vias, como as ruas: Cabo Frio, Teresópolis, Goianases, Caxias, Petrópolis, Solanea.

Para o trabalho no local estão sendo utilizadas caçambas, além da varrição mecanizada. Na oportunidade também é realizada orientação sobre descarte de lixo para moradores e a operação Bota Fora, que visa a retirada de material inservível.

O secretário de Serviços Publicos, Justiniano França, diz que a meta é concluir o mutirão em todas as ruas do bairro. “Na semana passada realizamos esse trabalho em todo o conjunto Feira VI, que também faz parte do bairro. É uma ação que estamos realizando em toda a cidade. No domingo já pretendemos chegar ao bairro Kalilândia”.