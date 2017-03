Feira de Santana será asegunda cidade das Américas a sediar Seminário de Mobilidade Urbana da WBCSD

Feira de Santana será a segunda cidade das Américas e a sétima em todo o mundo a sediar o Seminário de Mobilidade Urbana Sustentável da World Business Council for Sustainable Development (WBCSD – Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, na sigla em Inglês). O evento, resultado de parceria entre a Pirelli e a Prefeitura Municipal, será realizado no próximo dia 21, das 14h às 19h, no teatro da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

No Brasil, o Seminário foi realizado anteriormente apenas em Campinas-SP. O evento é o primeiro passo para a implementação de um estudo visando a elaboração de um projeto de mobilidade urbana e sustentável que será desenvolvido no município nos próximos anos.

Denominado SMP 2.0 (Sustainable Mobility Project), o projeto é desenvolvido pelo WBCSD, que engloba grandes empresas multinacionais, dentro do cluster de mobilidade. Já foi promovido em diversas cidades do mundo, com a liderança de uma empresa por cidade.

“A Prefeitura de Feira de Santana manifestou total interesse em aderir ao projeto e trabalhar para recepcionar este seminário que vai abrir espaço para um debate inspirador, que vai influenciar práticas e políticas públicas e a visão de cidade e mobilidade”, observa o secretário municipal de Planejamento, Carlos Brito, um dos coordenadores do evento. Nos próximos dias, será promovido pelo Governo Municipal um encontro com jornalistas para lançamento do Seminário. A data será definida ainda esta semana.

WBCSD

O WBCSD é uma organização internacional liderada por CEOs de empresas inovadoras, que tem o objetivo de criar um futuro sustentável para os negócios, a sociedade e o meio ambiente. A organização desenvolve o Projeto de Mobilidade Sustentável 2.0 (SMP 2.0).

Apenas outras seis cidades do mundo participam do projeto. Feira de Santana é a segunda das Américas, e se junta a Campinas, Lisboa (Portugal), Hamburgo (Alemanha), Chengdu (China), Bangcoc (Tailândia) e Indore (Índia).