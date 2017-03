Feira de Santana: definidos espetáculos para projeto ‘O teatro vai aos Bairros 2017’

As peças teatrais “A peleja de Maria Bonitinha”, “Só depende de nós”, “Leituras e travessuras é uma gostosura”, “Dom Quixote e as aventuras de Maju”, de temáticas infantis, e a “A viuvinha” e “A cidade da rua Direita”, destinadas ao público adulto, foram as escolhidas para o Projeto Cultural O Teatro Vai aos Bairros deste ano.

Os resultados foram apresentados pela Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicações e Cultura Egberto Tavares Costa, nesta sexta-feira, (24/02/2017), e podem ser vistos no site www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br. De acordo ao edital, neste ano seriam escolhidas seis peças.

A seleção para o Projeto foi formada por Luiz Augusto Queiroz de Oliveira, diretor do Departamento de Cultura; Maria de Lourdes Guimarães Barreto e Joelaine Santana da Silva Pedreira, nomeados por indicação de capacidade artística e técnica pela presidência da Funtitec.

Foram avaliadas a clareza das propostas apresentadas e qualidade artística, adequação de sua linguagem cênica a proposta de livre ocupação do espaço público, originalidade e diversidade de linguagem proposta dentro da encenação e microempresa ou empresa de pequeno porte. Neste ano foram inscritos 14 espetáculos.

Os espetáculos serão apresentados nos bairros George Américo, Tomba, Feira X, Aviário, Novo Horizonte e no distrito da Matinha. A previsão é que sejam encenados entre os dias 9 e 17 de março.

Cada espetáculo credenciado receberá R$ 3.500, para grupos profissionais, e R$ 2.000 para grupos amadores, pagos em parcela única até trinta dias após a apresentação, mediante contrato de prestação de serviço de natureza artística celebrado entre a Fundação e os grupos/artistas selecionados.