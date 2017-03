Feira de Santana: cavalgada movimento distrito de Bonfim de Feira

Será realizada neste sábado (04/03/2017), a 1ª Grande Cavalgada Fazenda Genipapo – Bonfim de Feira de Santana. O evento promete atrair bom público do distrito e localidades adjascentes. A programação também contará com shows musicais de Anderson Dias, Banda HD.com, e Waldomio.

A saída está prevista para as 15h, da Fazenda Genipapo. Do local os cavaleiros e amazonas seguem para a sede de Bonfim de Feira, passando pela Fazenda Santo Antonio, Pracinha, Poço, e retornando para o ponto de origem. A festividade conta com o apoio da Prefeitura de Feira de Santana, através das secretarias de Serviços Públicos (Sesp), e de Agricultura (Seagri).