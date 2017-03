Estudantes comemoram ‘Dia Internacional da Mulher’ com atividades nas escolas estaduais da Bahia

Debater a importância de se construir uma sociedade com relações de equidade entre os gêneros. Nesta perspectiva, cerca de mil estudantes do Colégio Estadual Odorico Tavares, no Corredor da Vitória, participaram, nesta quarta-feira (08/03/2017), de atividades para promover o Dia Internacional da Mulher. No interior a mobilização também ocorreu em diversas escolas.

Entre as ações ocorridas no Odorico Tavares, destaque para palestras sobre a luta e resistência feminina, a mulher na ciência, além de apresentações musicais de estudantes da unidade e do coral dos Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (NEOJIBA).

A professora de História e organizadora do projeto, Luciana Mendes, falou da importância de debater a condição da mulher na sociedade dentro das escolas. “A discussão sobre as mulheres é debatida durante todo o ano letivo no Odorico Tavares, principalmente na área de Humanas. Falamos sobre a condição feminina, a necessidade de valorização das mulheres e o combate à violência. Também utilizamos os projetos estruturantes da Secretaria da Educação para auxiliar a temática na produção de poesias, músicas e artes visuais. Esse momento agora é de potencializar o assunto, ” contou.

Entre as participantes estavam as primas Mariana e Luiza Figueiredo, estudantes do 3º ano, ambas de 17 anos, que destacaram como os projetos desenvolvidos podem contribuir para conscientização dos alunos. “Os debates nos ajudam bastante a criarmos nossa visão sobre o assunto, mas os alunos têm que estar interessados e saber que é fundamental estar a par do tema”, explicou Mariana. Já Luiza cita o filósofo alemão Immanuel Kant para definir sua perspectiva sobre o tema. “Não podemos negar que vivemos em uma sociedade machista e temos que combater isso com conhecimento, por isso como disse Kant: ‘O ser humano é aquilo que a educação faz dele’”, afirmou.

No interior

Em Cachoeira, município localizado no Recôncavo Baiano (118Km de Salvador), estudantes do Colégio Estadual de Cachoeira realizaram ato público, com caminhada pelas ruas da cidade em celebração ao Dia Internacional da Mulher. Também no Centro Territorial de Educação Profissional de Irecê, no município de Irecê, localizado no Centro Norte Baiano (481 km de Salvador), diversas ações foram realizadas, entre elas, palestras, debates e informações sobre a saúde da mulher.

Ações Institucionais

Com muita música e animação as trabalhadoras da Secretaria da Educação do Estado da Bahia comemoraram o Dia Internacional da Mulher, que é celebrado hoje (8). A programação contou com uma apresentação do Coral da Polícia Militar da Bahia e do show “Mulheres Que Cantam”, com a cantora Lane Quinto. O evento teve a presença do Secretário da Educação Walter Pinheiro e de gestoras da Secretaria.

Na ocasião, Pinheiro homenageou todas as mulheres da instituição, lembrou daquelas que fazem parte de sua família, além do início de sua trajetória política, quando presidiu a Comissão Defesa dos Direitos da Mulher, na Câmara Municipal de Salvador, em 1993. “O dia 8, apesar de ter a sua marca e referência centrada numa luta, é importante destacar que, na realidade, o dia da mulher é todo dia. São mulheres guerreiras, trabalhadoras, educadoras, que têm a capacidade de se reinventar e de também transformar a sociedade”, ressaltou o secretário.