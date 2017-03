Escola de Dança da Funceb inicia aulas 2017 dos Cursos Livres e Preparatórios

As aulas dos Cursos Livres e dos Cursos Preparatórios da Escola de Dança da Funceb serão iniciadas na próxima segunda-feira, 6.03. Os novos alunos dos Cursos Preparatórios, com idades entre 5 e 9 anos, serão apresentados à unidade. E nesta primeira semana, os Cursos Livres, noturnos, voltados para adultos, terão uma programação inaugural com intercâmbio de aulas dos professores que compõem o quadro docente. Ainda podem ser feitas inscrições em opções de Cursos Livres.

No dia 6 de fevereiro foram iniciadas as aulas do Curso de Educação Profissional Técnico de Nível Médio em Dança da instituição, uma unidade do Centro de Formação em Artes (CFA) da Fundação Cultural do Estado da Bahia.

No dia (06/02017)3 também serão abertas as inscrições para os cursos de dança dos núcleos de extensão da Escola de Dança da Funceb, que funcionam no Cine Teatro Solar Boa Vista (Engenho Velho de Brotas), Cine Teatro (Lauro de Freitas) e Beco da Cultura (CSU Nordeste de Amaralina). Os núcleos atuam com crianças (a partir de 5 anos), jovens e adultos interessados na prática da dança. Para se inscrever, os interessados devem comparecer à sede dos núcleos, até o dia 9.03, das 14h às 17h.

Sobre a Escola de Dança – A Escola de Dança da Funceb faz parte do Centro de Formação em Artes (CFA), da Fundação Cultural do estado da Bahia (FUNCEB), entidade vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA). Fundada em 1984, a Escola constituiu-se como a primeira escola pública do gênero no país. Atendendo uma média anual de 1.500 alunos, entre crianças, jovens e adultos, em especial afrodescendentes, oriundos de escolas públicas e moradores de bairros populares.

Com aulas no turno vespertino, o Curso Preparatório pode ser considerado como atividade complementar à escola formal, consolidando uma educação integral. Seu currículo contempla diversas modalidades de dança, desde Danças Populares, Afro e Moderna, passando pelo Ballet Clássico e Capoeira e é voltado para crianças e adolescentes.

Já os Cursos Livres são noturnos e voltados para adultos – iniciantes ou profissionais – que desejam praticar e conhecer o universo da dança. As opções disponíveis são: Balé Clássico, Dança Moderna, Dança Contemporânea, Dança Afro, Alongamento, Pilates de Solo, Ioga, Dança do Ventre, Street, Jazz, Sapateado Americano, Dança de Salão, Interface Artística, Produção e Gestão, Dança Popular, Stiletto, Cinesiologia, História da Dança e Apreciação Estética e Percussão.