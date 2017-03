Empresário do setor de combustíveis denuncia fraude eletrônica na medição do abastecimento de veículos; confira vídeo

Um empresário do setor de combustíveis encaminhou vídeo, nesta segunda-feira (01/03/2017), em que é demonstrando como postos estão fraudando a fiscalização e os consumidores. No procedimento, as empresas aumentam ilegalmente as margens de lucro de 8% a 10%, apresentando informação diferente da quantidade de produto entregue. A fraude ocorre no momento do abastecimento dos veículos.

No vídeo encaminhado pelo empresário, um técnico demonstra que a fraude ocorre ao implantar um microprocessador, entre o sistema de leitura e a placa controladora da bomba de combustível. Na sequência, o microprocessador implantado é acionado após o abastecimento de 20 litros de combustível, em decorrência de ser essa a medida de teste da fiscalização federal.

Segundo o empresário que denunciou o esquema, cerca de 40% dos postos de combustível adotam esse sistema de fraude. Ele aconselha que os consumidores passem a abastecer em postos confiáveis.

