Embaixador da União Europeia no Brasil Realiza palestra em Salvador

Nesta terça-feira (07/03/2017), o curso de Relações Internacionais da Unijorge realizará sua Aula Inaugural, com a palestra “10 anos de parceria estratégica União Europeia-Brasil”, ministrada pelo Embaixador da União Europeia no Brasil, João Gomes Cravinho. O evento é aberto ao público e acontece no auditório Zélia Gattai, localizado no campus Paralela.

Para Matheus Souza, Coordenador do Bacharelado em Relações Internacionais, o evento é único para os estudantes e também para a sociedade baiana interessada no tema. “Trata-se de uma oportunidade para reflexão e aprendizado sobre os anos de parceria entre a União Europeia e o Brasil, e sobre o futuro das mesmas num mundo de oportunidades e desafios. Será um momento interessante para estudantes, professores e outros interessados no tema da palestra e em assuntos correlatos, como as dinâmicas atuais da política internacional, a integração europeia e a política externa brasileira”.

Sobre o Palestrante

Doutorado pela Universidade de Oxford, e com Licenciatura e Mestrado na London School of Economics, João Gomes Cravinho é atualmente Embaixador da União Europeia no Brasil, tendo exercido o mesmo cargo na Índia entre dezembro de 2011 e junho de 2015.

Foi Professor do curso de Relações Internacionais na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e Professor Convidado no ISCTE e na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Foi consultor do Instituto de Defesa Nacional, da Fundação Calouste Gulbenkian, da Comissão Europeia e do Banco Mundial.

Entre março de 2005 e junho de 2011 foi Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação no Governo de Portugal.