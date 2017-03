Deputado Carlos Geilson cobra celeridade na reforma política para 2018 e alerta “não está definido se a reeleição acaba ou não”

Faltando um ano e meio para as eleições de 2018, o deputado estadual Carlos Geilson (PSDB) anda bastante preocupado com os rumos da reforma política no país. Ele recordou que os debates acerca do assunto esfriaram e que até o momento nada avançou. “O jogo já começou e as regras não estão definidas. E não é a primeira vez que eu alerto sobre esse tema”.

O parlamentar lembrou que a cada final de pleito há uma inquietação em discutir a reforma política e esse tema movimenta debates acalorados, porém brevemente o assunto se esfria. “Não está definido se a reeleição acaba ou não. Eu sou favorável a essa mudança. Entendo que processo da reeleição é ruim para nossa democracia, uma vez que muitos gestores não tomam medidas, muitas vezes impopulares, mas benéficas para o estado ou município, porque estão pensando na manutenção da popularidade para a disputa do próximo pleito”, frisou.

O tucano lembrou que a população e os políticos têm muitas indefinições, por exemplo, em relação ao fim das coligações, da cláusula de barreiras, do financiamento público e privado, do voto proporcional com lista fechada, do distritão, do voto distrital ou distrital misto. “Não sabemos como serão as próximas eleições. A largada para a campanha eleitoral já foi dada, mas as regras ainda são desconhecidas. Precisamos ser mais enérgicos e agilizar esse processo da reforma política”, sinalizou Geilson.