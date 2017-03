Defesa Civil e Bombeiros controlam incêndio em Guarajuba, em Camaçari

Equipes do Corpo de Bombeiros, com apoio de servidores da Defesa Civil da Prefeitura de Camaçari, conseguiram controlar na tarde dessa segunda-feira (06/03/2017) o fogo que consumia a vegetação da localidade de Guarajuba (que pertence ao distrito de Monte Gordo) desde a tarde de sábado. De acordo com o coordenador da Defesa Civil do Município, Ivanaldo Soares, 91% do incêndio em Monte Gordo está controlado. No momento, as equipes trabalham no rescaldo das áreas queimadas e estão monitorando para que o aparecimento de focos não virem um novo incêndio.

Ainda, segundo o coordenador, as equipes da Defesa Civil e do Grupamento de Bombeiros Militares (GBM), com dez homens, ficarão de prontidão no local durante toda a madrugada para garantir o controle da situação até que não haja mais ponto de incêndio. Para tanto, os profissionais usarão como suporte um carro-pipa e uma viatura do Corpo de Bombeiros.

O trabalho de combate ao fogo começou na tarde do último sábado (05/03). O incêndio atingiu cerca de 2 quilômetros. Além de unidades do Corpo de Bombeiros, os trabalhos estão sendo reforçados com o apoio da Concessionária Litoral Norte S/A (CLN). Cerca de 30 profissionais atuam no local diariamente.