Coluna de Antônio José Larangeira de 7 de março de 2017

Mais deputados?

Feira de Santana poderá ter depois das próximas eleições, entre seis e sete deputados estaduais. Atualmente possui eleitos quatro parlamentares: Zé Neto (PT), Carlos Geilson (PSDB), Targino Machado (PPS) e José de Arimatéia (PRB). Tal fato poderá ocorrer se a invasão dos candidatos de outras cidades, não tomar conta do municipio, com as negociações com feitas com políticos locais.

Estão brincando

Na quinta feira, a categoria de trabalhadores em educação da Rede Municipal de Feira de Santana decidiu pelo estado de greve, para mobilizar e aguardar a resposta do Governo Municipal em relação ao Plano de Carreira, Enquadramento e licença pecúnia, por iniciativa da APLB. A categoria, que compareceu em peso a assembleia mesmo com o início da Jornada Pedagógica da Secretaria de Educação do município, também não aceitou nenhuma das duas propostas feitas pelo secretario da Fazenda, Expedito Eloy. Certo que os mesmos tenham razão, todavia com a atual situação financeira do país que vem colocando várias cidades em estado de penúria, sem direito até a pagar os ordenados aos seus funcionários, comentam de que a direção da APLB está brincando com coisa séria.

Mídias isoladas

O maior fenômeno de comunicação social continua sendo a mídia web. Mas, ela não é reconhecida pelas agências de publicidade em Feira de Santana. Daí que o Blog Demais está dando um basta na publicação de releases de agências e de suas empresas contratadas, pois não existe reciprocidade. Uma inserção neste espaço é vista diariamente por milhares pessoas – mais do que qualquer jornal local, sem falar em audiência de programas de rádio. Aliás, salvo a televisão e o rádio a mídia impressa e da web, vem sendo sacrificadas.

Horário bancário

Projeto de Lei do vereador José Carneiro (PSDB) dará entrada no setor legislativo da Câmara Municipal de Feira de Santana propondo dar um novo horário aos bancos neste município. O edi defende que os bancos atendam os seus clientes das 10h às 16h, o que não vem ocorrendo em muitas agências. “Nós hoje temos uma Região Metropolitana e entendemos que o atendimento bancário deva ser o mesmo das capitais, que funcionam 6 horas diárias”, argumenta o vereador. Aliás, o assunto já foi proposto na mídia pelo presidente da Associação Comercial de Feira de Santana Marcelo Alexandrino.

LAGOAS DA BAHIA

A cada dia que passa, estão descobrindo as belezas das lagoas, que são verdadeiros espelhos d´agua da Bahia, que vem dando uma nova vida a zona urbana central de Feira de Santana. Nas mesmas são encontradas a biodiversidade que é a variedade de formas de vida como animais e vegetais ao tempo em que mostram o contraste entre o modernismo arquitetônico de um grande centro e a vida natural da vegetação e animal regados por um aquífero nascido pelo tempo.