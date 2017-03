Coluna de Antônio José Larangeira de 6 de março de 2017

Posse no CIS

Durante sessão solene no auditório do CIS, acontecerá hoje às 17 horas, posse do executivo Jose da Paz no cargo de diretor geral do Centro Industrial do Subaé. Substitui Jayro Miranda.

Nat de Marcos

Esteve em data maior sexta feira ultima, o engenheiro Marcos Araujo, sendo bastante festejado com um jantar na casa de seus pais Petronilo de Jesus e Tereza. Juntamente com sua esposa Ingrid e a filha Tereza fez a festa.

Retornando da Europa

Após vários dias na Europa, onde comemorou a sua data aniversária, o empresário Angelo Mario Lobo que esteve acompanhado de sua esposa Hágara. Em Londres foram ciceroneados por Priscila Larangeira Senna e seu marido Marcio Bahiense Senna.

Projeto jazz

Continuam no mês de março as maravilhosas sessões de Jazz no Boulevard. O shopping recebe o grupo Santini & Trio no Projeto Jazz Boulevard, projeto iniciado no começo de fevereiro. Com um repertório repleto de Bossa a banda – composta pelos renomados músicos Rony Santini, Anderson Silva, Flaviano Galo e Rogério Ferrer, – inclui clássicos de João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, dentre outros, e promete animar o púbico na Praça de Alimentação do Shopping.

Conciliadores

A Justiça Federal em Feira de Santana abriu inscrição para seleção simplificada de conciliadores para atuação junto aos Juizados Especiais Federais. As inscrições vão até o próximo dia 10 e devem ser feitas na sede da Justiça Federal, nesta cidade. Bacharéis em Direito ou Acadêmicos matriculados e regularmente cursando, no mínimo, o 8º Semestre do curso de Direito podem participar da seleção.

Encontro de muares

No ultimo final de semana em Feira de Santana ocorreu a oitava edição do Encontro de Muares. O evento teve início nesta sexta-feira , quando os muladeiros forma recepcionados no Parque de Exposições de Feira de Santana. Na programação houve no sabado, confraternização e um leilão beneficente ao setor de oncologia do Hospital Estadual da Criança ) e no domingo o encerramento com o tradicional desfile pelas principais avenidas da cidade por 500 muares, resultado do cruzamento entre burro e égua.

Igreja Batista

A Primeira Igreja Batista de Feira de Santana completou 70 anos, com comemorações de quinta-feira, no seu templo localizado na avenida Visconde Rio Branco; e no sábado, 4, e no domingo, 5, às 19 horas, na praça João Barbosa de Carvalho. Foi o pastor Paulo Alves da Silva, da Igreja Batista de Nazaré das Farinhas o precursor do trabalho dos batistas em Feira de Santana, na década de 1940.