Coluna de Antônio José Larangeira de 08 de março de 2017

Galeria de arte ao ar livre

Uma grande galeria de arte a céu aberto, está sendo implantada por livre manifestação de artistas em Feira de Santana, por uma iniciativa pioneira talvez no Brasil, do conhecido grafiteiro e tatuador Marcio Punk. A rua 13 de Maio, todavia conhecida por ter como frequentadores boêmios e profissionais do sexo, há quase um século, chamada de Beco da Energia, que cruza com o Beco do Mocó, famoso por que foi alvo de poesias do saudoso escritor feirense Dival Pitombo, amigo pessoal do romancista baiano Jorge Amado, a quem sempre hospedava quando vinha a esta cidade é o alvo das grandes instalações desta, que mais parece um salão das artes visuais. Várias obras estão nas paredes do Beco da Energia expressando a cultura nordestina.

Tarcízio está elegível

O juiz eleitoral Gustavo Rubens Hungria, da 157ª Zona Eleitoral, reconsiderou a decisão que declarou inelegível o ex-prefeito de Feira de Santana, Tarcízio Pimenta ao acolher o recurso da defesa e reformou a própria sentença. De acordo com nova decisão judicial, fica suprimida da antiga sentença a “parte que declarou inelegível Tarcízio Suzart Pimenta Júnior, mantendo incólume nos demais capítulos”, reconsiderou Hungria. Após tomar conhecimento da decisão, Tarcízio Pimenta reafirmou seu respeito ao Poder Judiciário.

Daniela Mercury fora da micareta

Ao se aproximar a Micareta de Feira de Santana, o vereador Ewerton Carneiro, chamado de Tom (PEN), que também é policial, solicitou apoio aos seus companheiros do Legislativo para levar um pedido ao prefeito José Ronaldo de Carvalho (DEM) para que não contrate a cantora Daniela Mercury para a tradicional festa feirense, uma vez que foi de conhecimento público ter a mesma desrespeitada à Polícia Militar no Carnaval de Salvador. Daniela teria deixado de se apresentar enquanto seu trio passava em frente ao camarote da PM. José Carneiro (PSDB), a título de fazer justiça à cantora que espalha pelo mundo a cultura baiana, observou que Daniela teve a humildade de reconhecer que o ato ‘deselegante’ foi um equívoco na orientação da fiscalização.

Nat de Ronna

Esteve em data aniversária, a médica Ronna Veloso Vieira, que comemorou em família e ao lado do seu marido empresário Renato Vieira Junior. Recebeu muitas mensagens de carinho e apreço.

Nat Pedro Gantois

Também na ronda do nat, o oftalmologista Antônio Pedro Gantois, das mais queridas figuras da medicina e da sociedade feirense. Um jantar marcou o acontecimento “en petit comité” em sua residência.