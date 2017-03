Coluna de Antônio José Larangeira de 04 de março de 2017

Dia da Mulher

A Fundação Senhor dos Passos e o Palacete Fróes da Motta promove no Dia Internacional da Mulher, na quarta-feira próxima, (08/03/2017), às 18h30, um happy hour cultural acompanhado de chá, com o evento feminino sendo realizado no próprio Palacete, capitaneado pelo seu chief executive officer José Francisco Brandão.

Láureas

Sem duvida, o empresário Edson Piaggio, foi um dos mais laureados cidadãos da Bahia, no ano que passou. Em São Paulo, num conclave promovido pela Associação Brasileira de Supermercados recebeu a premiação numero um do Brasil e em dezembro foi agraciado em Feira de Santana, com o disputado trofeu “QUEM É QUEM’, intitulado o “HOMEM DE EXPRESSÃO DO ANO DE 2017′ durante uma concorrida festa realizada no Palacete Froes da Mota. Em virtude de uma viagem inadiável à Asia, mais precisamente Tokio, na época, somente agora recebeu o mesmo.

Anfitriões

No carnaval que acaba de passar, o nome de um grande anfitrião foi bastante festejado. Refiro-me a Darkson Fonseca, diretor geral do complexo hoteleiro Catussaba, mais precisamente Resort, Suites e Hotel Business. De máquina fotográfica em punho, registrava todos os momentos ocorridos nas hospedarias daquele grupo, ao tempo em que recebia seus convidados e amigos ao lado de sua esposa Rosangela. Um perfeito gentlement…

Data

Esteve completando idade nova, ontem, o jovem engenheiro Marcos Araujo, que em noite festiva foi comemorada pela sua esposa Ingrid, cercado por seus familiares.

Gastronomia

Dois restaurantes mudaram completamente o lay out das suas instalações, assim como, fizeram uma repaginada nos seus cardápios dando melhor qualidade. Refiro-me ao Picui, que possui um menu de padrão regional com grelhados sertanejos como carne do sol e o D-Rango, que era uma simples pizzaria e se transformou numa casa de cozinha italiana. Seria bom uma visitinha por lá, daqueles que gostam do bom sabor.