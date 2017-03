Coluna de Antônio José Larangeira de 02 de março de 2017

Flu, bem obrigado

O Fluminense de Feira, jogando numa noite mal programada, em véspera de carnaval, pela Federação Baiana de Futebol, assim como, com vários problemas como expulsão e de contusão de seus jogadores empatou com o Esporte Clube Bahia por um gol. Méritos para os seus atletas capitaneados pelo decano Jorge Wagner. O Estádio Alberto Oliveira estava um primor em suas instalações e o gramado que é um dos melhores do país. Vai bem…

Imprensa proibida

Os profissionais da comunicação que cobrem as sessões da Câmara Municipal de Feira de Santana, estão com seus espaços limitados na Casa da Cidadania, pois foram probidos de entrar no plenário, salvo para fotografia, assim como, de agora em diante, não podem circular na área da ante sala. Gostaríamos de que houvesse uma explicação

Realidade virtual

Pode parecer filme de ficção científica para alguns, mas, hoje, a realidade virtual (VR, do inglês virtual reality) está prestes a ser inserida no nosso dia a dia. Cada vez mais, profissionais e marcas estão entendendo as inúmeras possibilidades que essa tecnologia pode proporcionar. E os números confirmam essa popularidade: de acordo com o Google, o assunto cresceu quatro vezes nas buscas entre 2015 e 2016. Não há dúvidas que a VR é a nova tendência a seguir. Na 7ª edição da Confraria Loucos e Monstros, realizada para executivos da indústria farmacêutica, além de muito networking, bate-papo e geração de negócios, os confrades de mais de 10 empresas do setor puderam experimentar essa realidade e criar novas possibilidades de uso. Na área da saúde, a VR já provou sua eficácia. Com ela, médicos e profissionais do ramo podem dessecar um corpo humano, por exemplo, ou encenar procedimentos e cirurgias sem colocar a vida dos pacientes em risco.

Seca

Cidades da Bahia, Minas Gerais, Sergipe e São Paulo tiveram a situação de emergência reconhecida na quinta-feira ultima pelo Ministério da Integração Nacional. A medida contempla regiões afetadas por chuvas intensas e pelo longo período de seca e estiagem. Com o reconhecimento federal, as prefeituras poderão ter acesso às ações de socorro e assistência à população, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas danificadas. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União. Os municípios da Bahia, reconhecidos por seca e estiagem foram: Caldeirão Grande, Euclides da Cunha, Itiúba, Jaguaquara, Macururé, Ruy Barbosa e Tucano. Mais uma vez pergunto : e Feira de Santana ? O secretario da Agricultura de Feira declarou que a seca aqui está de calamidade pública.

Lançamento

A escritora Heloisa Lima irá lançar, às 19h, no dia 4 de março, no Museu de Arte Contemporânea, o livro ‘Cartas desconexas a um destinatário inalcançável, talvez invísel’. O lançamento ocorrerá na abertura da exposição ‘Aclimação’, de Felipe Carvalho Cunha.