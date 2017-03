Cerimônia marca posse do novo diretor do Centro Industrial do Subaé

Foi empossado na manhã desta segunda-feira (06/03/2017), como diretor geral do Centro Industrial do Subaé (CIS), José da Paz Ribeiro Lima, natural de Santanópolis, de 52 anos, casado, formado em contabilidade e que antes exercia a função de chefe de gabinete. O mesmo assume o lugar de Jayro Miranda, que ficou no cargo por três anos. Jayro agradeceu a Zé Neto pela confiança em indicá-lo a permanecer todos esses anos no CIS e destacou que sai com a sensação de dever cumprido.

O deputado Zé Neto parabenizou Da Paz pelo cargo e destacou a importância da sua chegada para o CIS. “A chegada de da Paz marca um caminho extremamente proveitoso de continuidade aos trabalhos de Jayro. Outros desafios estão chegando, como, principalmente, nesse momento, o desafio de fazer com que a nova forma de condomínios das indústrias passe a funcionar com muito mais rigor, dando mais cumplicidade, mais autoridade e mais compartilhamentos ao setor industrial”, concluiu.

Durante a cerimônia Da Paz destacou algumas prioridades para o início da sua gestão, como, dar apoio total as 89 empresas que estão em processo de implantação, relocalização e aguardando área, em Feira e São Gonçalo; Priorizar as ações de manutenção nos núcleos industriais através das verbas das taxas instituídas em agosto de 2016 pela lei 13571 e convênios com as prefeituras; Trabalhar incansavelmente na prospecção para atração de empresas para nossa região; Dar andamento ao projeto RECICLA CIS, projeto que vai orientar as empresas na coleta seletiva de resíduos sólidos em pareceria com a COOBAFS (Cooperativa dos Badameiros de Feira de Santana), que já tem área no CIS-TOMBA, entre outras.

Estiveram presentes o deputado estadual Zé Neto, o chefe de gabinete do CIS, Guilhermino Vaccareza, o ex diretor do CIS, Jayro Miranda, Carlos Germano, prefeito de São Gonçalo dos Campos, Messias Gonzaga, coordenador regional do Inema, Silvio Dias, coordenador geral da 3ª Ciretran Domingos Barbosa, gerente da Sustentare Ambiental, Luciano Soares, vice presidente do PCdoB de Feira de Santana, João Batista Ferreira, presidente do Feira Empreende, do vice-presidente da Federação de Indústria do Estado da Bahia (Fieb), Edson Nogueira, José Rocha, diretor do Centro Social Urbano, Claudio Luiz Vale, secretario de Infraestrutura e Obras de São Gonçalo dos Campos, Rosie Dayse, gerente geral da Caixa Econômica Federal de Feira de Santana, Luis Paolilo “Luisinho”, vice-presidente do Fluminense de Feira, , Edmundo Oliveira, gerente da Caixa Econômica Federal de Feira de Santana, Guilherme Pedreira, vice-presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de São Gonçalo dos Campos, Edilza Reis, coordenadora da Bahiater, , Danilo Ferreira, diretor de Planejamento de Mobilidade Urbana (SEDUR), Deibson Cavalcanti, chefe de gabinete de Serviços Públicos, , Marcelo Alexandrino, presidente da Associação Comercial de Feira de Santana, Michele Alencar Inspetora da Policia Federal de Feira de Santana, representante da CDL e vários empresários.

A mesa foi composta pelo diretor José da Paz, Jayro Miranda, deputado Zé Neto, André Régis, presidente do Centro de Indústrias de Feira (CIFS), e Edson Nogueira. O evento foi realizado na própria sede do órgão que fica na avenida Deputado Colbert Martins da Silva, s/n, bairro Tomba, em Feira de Santana.