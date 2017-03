Carnaval 2017 – São Paulo: X-9 Paulistana é a campeã do Grupo de Acesso

A escola de samba X-9 Paulistana, tradicional da zona norte da capital paulista, foi a campeã do Grupo de Acesso do carnaval de São Paulo este ano. Com enredo Vim, Vi, Venci – A Saga Artística de um Semideus, homenageando o artista Inos Corradin, a agremiação retorna ao Grupo Especial do carnaval paulistano no próximo ano.

A apuração começou por volta das 18h30 no Sambódromo do Anhembi, zona norte da cidade. Às 19h, começou a chover e, após 20 minutos, a chuva forte interrompeu por alguns minutos a contagem dos pontos.

Os representantes das diretorias das escolas, que estavam em cadeiras de plástico e sob guarda-chuvas na pista do sambódromo, acompanhando a leitura das notas, foram obrigados a se deslocar para uma parte coberta por causa da chuva e do vento.

Às 19h35, as notas voltaram a ser cantadas pelo mestre de cerimônia. Poucos minutos depois, uma falha técnica no computador interrompeu novamente a apuração, retornando às 19h50. Por volta das 20h10, a X-9 pode comemorar a vitória.

Em segundo lugar, ficou a escola Independente, original do bairro da República, centro da cidade. As duas escolas sobem para o Grupo Especial no desfile do ano que vem.

Superação

Após 20 anos de desfile no Grupo Especial, a X-9 sofreu a queda para o Acesso no ano passado, quando recebeu notas baixas e ficou em 14º lugar. Para o presidente da agremiação, André dos Santos Filho, a vitória de hoje representa “a superação do que nós passamos no passado”.

“Nós repensamos, reavaliamos e nós voltamos com a parte técnica, com a parte plástica, para o lugar de onde nós nunca devíamos ter saído [o Grupo Especial]. O gosto do título é maravilhoso, porque quando você cai é uma sensação da morte, da perda de um ente querido, e agora a sensação é do nascimento de um filho”, comemorou.

“Esse ano nós trabalhamos muito a união, muito o coletivo da escola e hoje está o resultado aí. Foi muito doloroso, muito difícil [cair para o Grupo de Acesso], mas quero parabenizar a todos que fizeram esse carnaval [de 2017]”, disse. O presidente dedicou o título a toda a comunidade, à diretoria e a todos os amantes do samba.

Segundo ele, a passagem pelo Grupo de Acesso deixou uma lição para a escola. “O carnaval é difícil e nós temos que estar atentos aos nove quesitos. O carnaval lida com a emoção e infelizmente nós lidamos com a vaidade, com o ego, e isso é uma coisa que nós temos que trabalhar bastante, a vaidade e o ego das pessoas, porque a hora que nós tivermos isso bem equilibrado, nós vamos fazer grandes carnavais”.

Para as escolas que ficaram em último lugar no Grupo Especial e desfilarão pelo Grupo de Acesso no ano que vem – Águia de Ouro e Nenê de Vila Matilde –, André deixou um recado: “a gente tem que ter paciência e tem que ter serenidade agora nesse momento difícil, porque os vencedores também se fazem no momento difícil. Eu saí daqui no ano passado arrasado e hoje estou muito feliz aqui. Então é ter a cabeça no lugar, repensar, reavaliar, ver onde errou e voltar forte para o ano que vem, esse é o recado que eu dou e desejo toda a sorte”.