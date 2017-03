Carnaval 2017 – Salvador: Alinne Rosa exalta o amor e respeito em show no Palco Skol

Com um figuruno bem ousado, a cantora cheia de atitude deu inicio a quinta noite do Palco Skol. Foi cantando “Isso Aqui É Salvador”, que a Alinne começou o show no palco mais redondo da folia. O repertório foi acompanhado pelo púbico que esperou até o final. Canções da nova turnê “País da Fantasia”, clássicos da época em que comandava o Cheiro de Amor, além de hits da axé music.”Bem- vindo ao país do amor, do respeito, aquele que não contém homofobia, que respeita a mulher … bem -vindo ao país da fantasia”, saudou a cantora quebrando as barreiras e fazendo um show que terminou às 3h40 da manhã. O mar de gente acompanhou a performance da cantora.

Amanhã o palco recebe a Banda Ifá com participações de Liniker e BNegão e encerra a noite com o show do rei do axé, Luíz Caldas.