“Vou lutar com muito empenho e dedicação por uma Feira melhor”, afirma vereador Marcos Lima

Em entrevista, o vereador Marcos Lima (PRP) avaliou a legislatura passada da Casa da Cidadania como positiva, uma vez que, segundo ele, foram quatro anos de trabalho e muita dedicação em prol do desenvolvimento da cidade de Feira de Santana e do bem estar dos munícipes.

Marcos Lima, que foi reeleito vereador em quarto lugar com 5.430 votos na última eleição, agradeceu aos eleitores pela votação expressiva e afirmou que a reeleição aumenta o seu compromisso com o povo feirense. “Vamos nos dedicar ainda mais, se nos dedicamos nesses últimos quatro anos, vamos trabalhar para nos dedicarmos mais e mais para atender a população de Feira de Santana, as necessidades que a cidade ainda tem de muitas melhorias na infraestrutura, na saúde, na educação”, garantiu.

Para atender aos anseios dos munícipes, o edil disse que pretende apresentar proposições de interesse da coletividade e ouvir a população, sobretudo em audiências públicas. “Tudo isso para buscar sempre o melhor para Feira de Santana e para povo que nos deu essa honra de representá-lo mais uma vez na Casa Legislativa”.

Sobre os dois anos à frente da vice-liderança do governo, Marcos Lima ressaltou que a função lhe capacitou, trouxe experiência e o ajudou a ter um manejo melhor com os seus pares na busca de informações para serem apresentadas no dia a dia da Câmara Municipal.

Avaliando o seu primeiro mandato, o edil se mostrou satisfeito com a sua atuação. “Tanto que nas urnas eu fui aprovado pelo povo, que reconheceu o nosso trabalho, a nossa luta e, com isso, nós fomos reeleito”, comemorou.

Para 2017, Marcos Lima também espera que seja um ano de muita luta, determinação e trabalho em prol do progresso de Feira de Santana. “Estarei sempre à disposição da comunidade, ao lado do prefeito José Ronaldo, para lutarmos por uma Feira melhor”, pontuou.