Vice-governador João Leão recebe Comenda Dois de Julho

O vice-governador e secretário de Planejamento João Leão recebe na tarde desta quinta-feira (09/02/2017) a Comenda 2 de Julho, a mais alta honraria da Assembleia Legislativa da Bahia. Proposta pelo deputado Antonio Henrique Júnior, a comenda será entregue em sessão solene comandada pelo presidente da Alba, o deputado Ângelo Coronel.

João Leão chegou à Bahia ainda criança quando sua família se instalou no município de Barra, no oeste da Bahia. Na política, atuou no executivo e no legislativo, tendo atualmente papel fundamental na gestão do governador Rui Costa. O vice-governador recebeu, em 2007, o título de cidadão baiano, honraria proposta pelo então deputado estadual Ronaldo Carletto, também do Partido Progressista.

Para o deputado Antonio Henrique Júnior, a homenagem é um reconhecimento pelo trabalho e dedicação do vice-governador com a Bahia. “Leão dedicou a vida à política com o único objetivo de melhorar a vida das pessoas. A paixão por Barra, pelo oeste da Bahia e pelos baianos e baianas é traço marcante da sua vida. O reconhecimento é mais do que justo”, afirmou.

Perfil – Natural do Recife e pai de dois filhos, João Leão foi prefeito de Lauro de Freitas e deputado federal. Marcou a vida política da Bahia como uma das principais lideranças políticas do estado. Foi responsável ainda por importantes projetos quando passou pela Casa Civil da Prefeitura de Salvador e pela Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), além de atuar como peça-chave como atual vice-governador e Secretario de Planejamento da Bahia (Seplan) na gestão Rui Costa.