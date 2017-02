Vereadora Eremita Mota agradece ao deputado João Gualberto emenda para Feira de Santana

Utilizando a tribuna da Casa da Cidadania, na manhã desta quarta-feira (22/02/2017), a vereadora Eremita Mota (PSDB) falou sobre a emenda do deputado federal João Gualberto, no valor de quase R$ 150 mil, enviada para a cidade de Feira de Santana. A emenda será destinada para a aquisição de equipamentos e material permanente para a Unidade de Atenção Especializada em Saúde. “Ele teve essa atenção comigo. E me disse que ainda não é o que ele deseja, já que é o seu primeiro mandato, mas que coisas melhores virão”, agradeceu.

Eremita também fez elogios ao deputado. “Fiquei muito feliz quando o prefeito José Ronaldo de Carvalho me indicou ao deputado. Foi um presente que o prefeito me deu. Não esperava ter a sintonia que tenho com ele”, afirmou.

A vereadora disse ser esquecida por alguns políticos da cidade. E revelou ter tido muita vontade de apoiar o deputado federal Fernando Torres. “Mas nunca deu certo. Na eleição passada apoiei o deputado estadual José Neto e, através do prefeito, o deputado federal João Gualberto” findou.