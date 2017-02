Vereador Alberto Nery volta criticar sistema do transporte público de Feira de Santana

Em discurso na tribuna da Câmara Municipal, nesta quarta-feira (22/02/2017), o vereador Alberto Nery (PT) comentou o pronunciamento do edil Marcos Lima (PRP) sobre o transporte público de Feira de Santana. Na oportunidade, o petista acrescentou mais denúncias e voltou a defender três empresas, no mínimo, operando o sistema de transporte coletivo urbano no município.

“O vereador Marcos Lima, durante a sua colocação, ele fez uma crítica válida e construtiva referente ao processo licitatório realizado aqui no município de Feira de Santana. Eu tenho dito, inclusive nos meios de comunicação, que o município de Feira de Santana deveria ter, no mínimo, três empresas, para que a sociedade pudesse ter um transporte de melhor qualidade, mas o prefeito municipal resolveu fazer uma licitação para duas empresas, segundo ele, de grande porte”, disse.

De acordo com Nery, no dia 15 deste mês completou um ano de operação das novas empresas contratadas. “E nós temos visto aí constantemente nos meios de comunicação, inclusive foi matéria nacional, que uma das empresas que ganhou o certame licitatório estaria com seus carros sendo apreendidos pelo Banco Mercedes-Benz e que a empresa retirou os seus carros do município de Feira de Santana escondendo em outro local”.

O petista acrescentou: “no decorrer da semana passada, nós fomos surpreendidos de que o Banco Mercedes teria apreendidos 45 veículos dessa empresa, mas na segunda-feira saiu nos meios de comunicação que esses carros não foram apreendidos pelo Banco Mercedes-Benz e que esses ônibus estavam na cidade de Juazeiro, na Bahia, desfilando para uma licitação nova que as empresas ganharam lá naquele município”.

O vereador disse também que foi informado que os veículos que estão vindo para Feira de Santana foram retirados da cidade de Itapetininga, estado de São Paulo.

Para Alberto Nery, o prefeito José Ronaldo não pode permitir que a empresa Rosa continue operando o sistema de transporte coletivo urbano de Feira de Santana.