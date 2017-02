Unesco condena assassinato de jornalistas da República Dominicana

A diretora-geral da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), Irina Bokova, condenou o assassinato de dois jornalistas da rádio FM 103, na República Dominicana.

Bokova afirmou que “tal brutalidade espalha o terror não só através da comunidade da mídia mas também por toda a sociedade”.

Segundo a UNESCO, um homem armado entrou nas instalações da rádio nesta terça-feira e disparou contra o apresentador Luis Manuel Medina e contra o produtor e diretor da emissora, Leónidas Martinez, quando apresentavam ao vivo o programa “Milenio Caliente”.

Irina Bokova pediu às autoridades dominicanas que façam tudo que for possível para levar à justiça o responsável ou responsáveis pelo crime.

Ela quer também que as “autoridades apoiem as empresas de comunicação cuja contribuição para um debate público informado é indispensável para manter o respeito pelos direitos humanos internacionais, em particular, do direito básico de liberdade de expressão”.

*Com informações da ONU.