UNESCO anuncia prêmio Liberdade de Imprensa

Estados-membros da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) já podem indicar candidatos para a edição 2017 do Prêmio Mundial de Liberdade de Imprensa UNESCO-Guillermo Cano. Prazo para envio de candidaturas é 15 de fevereiro de 2017.

Para escolher pessoas ou instituições para participar da seleção, governos são convidados pela agência da ONU a consultar comissões nacionais sobre o tema, organismos internacionais, regionais e profissionais, bem como organizações não governamentais.

A premiação da UNESCO foi criada em 1997 pelo organismo das Nações Unidas para homenagear Guillermo Cano, colombiano que morreu enquanto trabalhava como jornalista. O objetivo da iniciativa é reconhecer a cada ano um indivíduo, organização ou instituição que tenha realizado uma contribuição notável para a defesa e/ou promoção da liberdade de imprensa em qualquer lugar do mundo, especialmente em situações de risco.

Celebrado anualmente no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa — 3 de maio —, o Prêmio é marcado por uma cerimônia e o ganhador recebe a quantia de 25 mil dólares. Em 2017, a data será comemorada em Jakarta, na Indonésia. O Prêmio é financiado pela Fundação Cano, da Colômbia, e pela Fundação Helsingin Sanomat, da Finlândia.

Para fazer indicações ao Prêmio, é necessário preencher o formulário em inglês ou francês e enviá-lo antes do dia 15/02/2017 pelo correio ou por e-mail para:

Communication and Information Sector

Division of Freedom of Expression and Media Development

Section for Freedom of Expression

7 Place de Fontenoy

75007 Paris

France

*Com informação da ABI.