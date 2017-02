UFRB e Secult firmam parceria para formação de gestores culturais

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), através da sua Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT), firmou parceria com a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult), por meio da Superintendência de Desenvolvimento Territorial da Cultura, para atender a formação de gestores e agentes culturais dos territórios de identidade, demanda prioritária das conferências territoriais de cultura. A proposta do curso foi elaborada e será ministrada por professores do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (Cecult) da UFRB integrantes do Grupo de Pesquisa e Extensão Motriz. A parceria foi formalizada como atividade de extensão da Universidade.

A primeira edição do projeto, prevista para abril de 2017, vai ofertar 60 vagas para gestores públicos municipais, negociadas com os Consórcios Públicos e Colegiados Territoriais. O curso terá 80 horas presenciais com atividades práticas, através de encontros mensais que deverão ocorrer em Santo Amaro e Feira de Santana.

A reunião que deliberou sobre infraestrutura, formato e projeto pedagógico do curso de formação foi realizada na sede da Secult, em Salvador, no dia 10 de fevereiro. Estiveram presentes a pró-reitora de Extensão da UFRB, Tatiana Velloso; a coordenadora de Cultura, Valdiria Rocha; o professor Luciano Simões, gestor do Núcleo de Cultura da extensão, e a professora Mirella Pitombo. Pela Secult, o superintendente de Desenvolvimento Territorial da Cultura, Sandro Magalhães; o diretor de Territorialização da Cultura, Wladimir Costa Pinheiro, e o assessor de Sistemas Municipais de Cultura, Hygor Almeida.

A Secult estava em diálogo com a Pró-Reitoria de Extensão da UFRB desde meados de 2016. Um pleito foi feito diretamente ao reitor Silvio Soglia pela representante da Secult no território do Recôncavo, Saghaly Ferreira, e pelo assessor Hygor Almeida, que apresentou a demanda a PROEXT, na relação com o Colegiado Territorial do Portal do Sertão..